В пятницу в двух районах Казани отключат свет

По сообщениям мэрии Казани, 25 октября в двух районах города временно отключат электричество.

С 8.00 до 17.00 света не будет в домах Вахитовского района по улицам Закамская, Кривая, Кузнечная, Кузнечному переулку, улицам Малой Слободской, Нестеровской, Нестеровскому оврагу, Нестеровскому спуску, улицам Поперечно-Слободская, Потребительская, Тихая и Центральная.

В Приволжском районе электричества не будет с 8.00 до 18.00 по ул.Академика Парина, 6, 18, 20а (детсад №31), ул.Карбышева, 61, 63/1, 63/2. Также без света останутся жители домов поселка Мирный по улицам 1-я Земляничная, 2-я Земляничная, 2-я Новосельская, 6-я Давликеевская, 8-я Давликеевская, 8-я Новосельская, 9-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, Глазунова, Новосельская, Рахима Саттара, а также поселка Отары по улицам 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Поперечно-Отарская, Приволжская, Придорожная.

Ограничения в подаче электроэнергии связаны с работами на ЛЭП и трансформаторных подстанциях.