Октоберфест, танго и спектакль в буфете: куда сходить в Казани 26 и 27 октября

Очередные выходные на подходе, и если вы еще не придумали, чем заняться в этот уик-энд - то вот, мы собрали несколько вариантов. Выбирайте!

Фото-видео-фест: теория и практика фотографии и видеосъемки

С пятницы по воскресенье на Казань Арене пройдет масштабное мероприятие: фестиваль фото - и видеографии. Участникам обещают лекции и воркшопы от профессионалов, тест-драйвы техники, возможность сделать свои кадры на специальных локациях и пообщаться с единомышленниками.

Когда - с 25 по 27 октября

Где - Хусаина Ямашева, 115 А

Во сколько - с 10:00

Вход - бесплатный. Обязательна регистрация на сайте проекта.

Танго: урок для тех, кто давно хотел, но никак не мог собраться

В субботу желающих научиться страстному танцу ждут в студии Estetango. Новичкам в мире танца покажут основы движений и работы в паре. Организаторы просят одеваться удобно, с собой приносить чистую сменную обувь.

Когда - 26 октября

Где - ул. Петербургская, 55 лит 3, этаж 4

Во сколько - 16:00

Вход - бесплатный, нужна регистрация what’s app +7 (904) 664-10-43

Октоберфест: как в оригинале, только без алкоголя

В воскресенье Немецкий дом РТ приглашает казанцев на осенний праздник "Октоберфест". Организаторы обещают вкусняшки, приятные сюрпризы, игры и викторину с подарками. Среди гостей будут носители языка и творческие коллективы. Формат мероприятия - безалкогольный.

Когда - 27 октября

Где - Карла Маркса, 26

Во сколько - в 15:00

Вход- 200 рублей

“Будить сердца людей”: путешествие по театру имени Камала

В воскресенье казанцы могут посетить масштабный проект "Будить сердца людей...", в котором занята большая часть труппы. Он был задуман специально к 110-летней годовщине татарского театра. Впервые в репертуаре театра - произведение, исполняемое не на сцене, а в различных театральных локациях: это служебный буфет и оркестровая яма, балкон и трюм.

Спектакль играется на татарском языке. Русскоязычной аудитории предоставляется либретто спектакля.

Когда - 27 октября

Где - Татарстан,1

Во сколько - 12:00

Вход - 400 рублей

