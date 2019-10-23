В соцсетях обсуждают падение ребенка в люк. В Татарстане случай не подтверждают

Сегодня в пабликах сразу нескольких городов страны распространилось видео, где ребенок падает в канализационный люк во дворе. Его вытаскивает мама с помощью неравнодушных прохожих.

Ряд СМИ пишет, что случай произошел в Татарстане, одни говорят, что малыш упал в люк в Казани, другие настаивают, что это случилось в Челнах. Отметим, что в Саранске считают, что инцидент произошел именно в их городе, в Ростове возмущаются коммунальщиками, потому что уверены – ребенок провалился в одном из городских дворов.

В МВД Челнов Prokazan.ru рассказали, что такого случая в их городе не было, его не зарегистрировали ни в полиции, ни у коммунальщиков.

В республиканском МВД слышали об этом случае, видео действительно распространяется целый день из разных городов. Никаких заявлений о подобном в Татарстане не было, хотя информацию официально запросили у всех районов.

«Разве есть у нас облегченные люки, подумайте сами?» - спросил один из наших собеседников. На видео мама упавшего мальчика с легкостью отбрасывает люк, если бы он был чугунным она бы вряд ли вообще сдвинула его с места.

Где именно произошел этот шокирующий случай, еще неизвестно.