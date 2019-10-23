Восемь ударов мести. В Казани парень зарезал любовника своей матери

Два года лишения свободы получил 29-летний казанец за убийство мужчины в состоянии аффекта. 10 мая этого года парень зарезал любовника своей матери, который систематически ее избивал. Он нанес ему не менее восьми ударов ножом в грудь, ягодицы и шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Убийство произошло на 3-q Ноксинской улице.

«Как выяснили эксперты, в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), вызванного аморальными и противоправными действиями сожителя в отношении его матери», - сообщили в прокуратуре РТ.

Подсудимый вину признал. Суд согласился с мнением гособвинителя и озвучил «мягкий» приговор.