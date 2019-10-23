На российских стадионах могут возобновить продажу пива. Что думают казанцы

Правительство РФ поддержало идею о возобновлении продажи пива на стадионах. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

В отзыве правительства указано, что "при должной организации", например при увеличении числа контролеров и камер слежения, продажа алкогольной продукции на стадионах "не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей".

Свое мнение о возможности продажи пива на стадионах выразили казанцы:

" Во время чемпионата мира пиво продавалось. Зрители со стаканами все время вскакивали, обливали пивом все вокруг. На полу валялись стаканы, картон и т. д. Жуть..."

"Это-алкогольный геноцид россиян.Те,кто это пойло производит сами не пьют."

"Лучше бы правительство, вместо того чтобы думать про пиво,об работающих пенсионерах подумало..и наконец решило бы вопрос об индексации и так их нищенских пенсий.." - пишут в комментариях.

А что думаете вы?