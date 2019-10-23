Каждый третий житель Казани жалуется на задержки зарплаты

Эксперты Авито Работа опубликовали исследование зарплат в городах России.

В Казани, как показали опросы респондентов, треть работающих жителей сталкивались с задержками заработной платы. Чаще всего зарплаты задерживают в сфере проектирования и строительства - об этом сказали почти половина опрошенных, а также в сферах образования и науки, охраны и безопасности. Почти без задержек казанцы получают заработанное в автомобильном бизнесе , сфере услуг и в тяжелой промышленности.

Также эксперты провели опрос по поводу заработной платы в конвертах: выяснилось, что "серую" зарплату получает каждый пятый респондент из Казани. По этому показателю столица РТ - в тройке самых "серых" городов, говорят эксперты Авито Работа. А чаще всего казанцы получают деньги в конверте в сферах оптовой торговли и общепита.