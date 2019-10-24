«Ужасно жестокая молодежь»: психолог рассказал, почему дети громят подъезды

В социальных сетях казанцы обсуждают видеозапись, на которой двое подростков, предположительно, в одном из домов Татарстана, громят подъезд. Парни пинают двери лифтов и почтовые ящики, рядом стоит девушка и наблюдает за происходящим. В комментариях к записи можно увидеть самые нелестные отзывы о детях и предположения, почему они так себя ведут и что с этим делать. Пользователи предполагают, что дети предоставлены сами себе, а заставить отвечать за их поступки нужно и родителей, и самих подростков, в том числе, в формате трудотерапии.

"Ужасно жестокая молодежь. Вот так вечером и человека могут забить."

"...розгами *** (бить) пока не поймут, что если что то испортили, нужно за это платить. Трудом )))) Да и родителей привлечь к работе. Такое поведение ж от вседозволенности в воспитании. Это конечно мечты, чтоб такое было. Но, вроде как вариант."

"... если родители возмещать ущерб сегодня, они через неделю будут творить. То же самое. Для таких родители не авторитет. Только трудо терапия, сами переделывают, что они сотворили, может потом, будут думать, и с них нужно вынемать деньги."

"лифт стоит около 2 млн. рублей, пусть их родители оплатят замену лифта, не одной двери а всего лифта"

"Дети в связи с тем что родители допоздна работают по сути никем не контролируются. Поэтому нужно иная организация досуга. Дети до 17-00 должны находиться в школе. После уроков должно быть организовано подготовка к урокам, а после еще пару часов они должны заниматься в кружках по интересам. И все это должно быть за счет бюджета и никаких дополнительных доплат из семейного бюджета. Тем самым огромное количество учителей, тренеров и специалистов по работе с детьми будут трудоустроены и дети россиян будут заняты"

"Может самим вылезти из этой клоаки.под названием интернет?и начать воспитывать молодежь?" - предлагают комментаторы пути решения проблемы.

Это не первый и не последний пример неадекватного и агрессивного поведения подростков. Корреспондент Prokazan.ru поговорил с психологом о возможных причинах таких поступков.

Ольга Асгард, психолог:

"Рассматривать проблему нужно с нескольких сторон. На поведение подростка влияет множество факторов. Один из важнейших - это воспитание, следующий момент - это гормональный фон. Подростки - это самые пассионарные люди. Их можно "вдохновить" на все, что угодно, и они побегут толпой."

"Конечно, нужно делать спортивные секции, по возможности, бесплатными или хотя бы доступными. Но подростки сами не будут этим заниматься, им нужен наставник, воспитание и понимание, зачем они это делают".

"Еще один серьезный фактор, влияющий на психику подростков - агрессивные виртуальные игры. Когда им легко причинять вред в виртуальном пространстве, они так же легко и непринужденно делают это в реальности. Следующий момент - подростки не понимают ответственности, с ее воспитанием есть большая сложность в нашей стране. У нас подростки сами по себе считают, что никто не платит за разбитое стекло, хотя в развитых странах за это обязаны платить родители. Это, прежде всего, культура".