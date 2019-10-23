Приставы заставили жителя РТ снести дом на острове

Жителя Татарстана заставили снести дом, который он незаконно построил на острове посреди Волги.Об этом сообщают в УФССП РТ.

На острове Новомордовский, который расположен посреди реки, гражданин построил жилой дом и хозяйственное сооружение. По иску Прокуратуры Республики Татарстан решением Спасского районного суда объекты были признаны самовольными постройками и подлежали сносу. Исполнительный документ поступил на исполнение в Спасский районный отдел судебных приставов.

Житель района знал о вступившем в законную силу решении суда, но не исполнял требования. Судебным приставом-исполнителем в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Позже самовольно занятый участок острова был освобожден путем сноса построек.