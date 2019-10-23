Пьян с утра: казанца на Audi A4 поймали в нетрезвом виде за рулем

Сегодня утром сотрудники ГИБДД задержали мужчину, севшего пьяным за руль.

Его заметили на улице Карла Маркса, гражданин за рулем Audi A4 не подчинился требованиям полицейских об остановке. Задержать автомобилиста удалось на улице Жуковского в районе дома №22. Состояние опьянения и его степень - 0, 680 мг/л - установили после задержания, рассказали представители Муниципального полка ДПС.



Автомобиль нарушителя эвакуирован и перемещён на специализированную, охраняемую стоянку.

На месте происшествия разбираются полицейские.