Стало известно, когда в Казани откроют новый зоопарк

Сегодня в ходе пресс-тура представители нового зоопарка "Река Замбези" рассказали, когда учреждение откроют для посетителей.

Сейчас срок открытия установлен до Нового года. Планировалось, что зоопарк начнет работу в ноябре, однако возникшие проблемы с системами отопления и вентиляции снова задержали открытие. Большая часть вопросов решена, отметили представители учреждения.

Добавим, что животных для "Реки Замбези" привезут из Европы, а не из ЮАР, как планировалось ранее. Это связано со вспышкой заболевания в африканской стране, уточнили в зоопарке.