Активисты просят Счетную палату РТ проверить расходование денег на детсад

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в Счетную палату Республики Татарстан по поводу многомиллионных бюджетных трат на детский сад в селе Костенеево Елабужского муниципального района, который должен был открыться еще два года назад.

Эксперты обнаружили «законсервированный» костенеевский детский сад, на ремонт которого из бюджета было потрачено около 61 миллионов рублей. Дошкольное учреждение должно было открыться еще в 2017 году, но до сих пор в эксплуатацию не введено. Кроме указанной суммы из республиканского бюджета было выделено еще 4,5 миллионов рублей на завершение строительных работ и устранение замечаний, выданных надзорными органами.

Активисты ОНФ дважды выезжали в село, они осмотрели детский сад, в котором завершен ремонт и благоустройство, пообщались с местными жителями. Последние жалуются, что вынуждены возить детей в детсады Елабуги, оставлять малышей с бабушками или брать с собой на работу.

"Все недочеты застройщик должен устранять по гарантии и в срок. В случае с детским садом в Костенеево были выделены дополнительные средства, так почему результата до сих пор нет? Возмутительно, что детский сад не работает с 2017 года, получается, государственный контракт до сегодняшнего дня не выполнен", – отметил член регионального штаба ОНФ в Республике Татарстан Андрей Медведев.