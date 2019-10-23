В Казани вынесли приговор мужчине, который бросил на дороге годовалую дочь

Суд огласил приговор 28-летнему жителю Сармановского района, который этим летом оставил на дороге собственную дочь. Инцидент произошел в Казани, сообщают в Прокуратуре РТ.

В июле 2019 года мужчина поссорился с женой, заподозрив ее в измене. Чтобы проучить супругу, он взял их годовалую дочь, посадил в машину и увез. На улице Жиганова мужчина высадил малышку из машины и оставил одну на обочине дороги. Фотографию ребенка он отправил жене, потребовав, чтобы та забрала девочку. Однако женщина оставила сообщение без внимания, не поверив мужу. В это время малышка находилась в одиночестве около проезжей части, где ее нашли и передали полицейским прохожие.

Вину в содеянном мужчина признал. Суд назначил виновному наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства.