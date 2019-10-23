В Татарстане задержали браконьеров со стажем

В селе Монастырское Тетюшского района Татарстана задержали пятерых мужчин, которые продолжительное время занимались незаконной охотой, сообщили в пресс-службе МВД по РТ. В лесу они отстрели двух кабанов.

Сотрудники полиции изъяли у задержанных три автомобиля, ружья, охотничьи патроны, ножи, топоры, радиостанцию и мобильные телефоны. Туши животных отправлены в ветеринарное объединение района на экспертизу.

Органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота, совершенная организованной группой с причинением особо крупного ущерба). Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.