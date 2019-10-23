«Все беды из-за женщин». В Казани воришка украл огромный искусственный цветок

В соцсетях обсуждают видео, снятое в одном из казанских оздоровительных комплексов. Молодой мужчина, оглянувшись по сторонам, крадет огромный цветок, служивший частью декоративной композиции.

Курьезная кража вызвала десятки шуток у горожан. «Все беды из-за женщин». «Этот парень - сын владельца этой цветочной лавки и таким образом привлёк внимание к магазину. Количество покупателей увеличилось в 16 раз», - предполагают казанцы. «Просто у него на букет для любимой денег не хватило».

«Ну это, конечно, кража века. Сначала оплатил на кассе свои покупки картой (т.е. его имя, фамилия уже известны), а потом посидел на скамеечке у входа и украл с декоративной композиции цветок».