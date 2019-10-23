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Фото пресс-служба МЧС РТ

В МЧС назвали предварительную причину пожара, в котором погибли двое казанцев

Cегодня, 13:32 323 1 Автор: prokazan.ru
Причина бытовая

Причиной пожара на Ямашева, 60, где погибли два человека, могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом корреспонденту Prokazan.ru  рассказал начальник отдела по работе со СМИ МЧС РТ Андрей Родыгин:

"При осмотре кухни было установлено, что произошло возгорание оставленных на газовой плите продуктов питания в результате вскипания из железной ёмкости. Газовая плита имеет следы воздействия огня. Дверь кухонного гарнитура над газовой плитой частично выгорела. Покрылись копотью потолок и верхняя часть стен кухни. Одна из конфорок газовой плиты находится во включенном положении. Стекла окон на кухне от воздействия высокой температуры разбиты. Газовая плита отключена сотрудниками газовой службы после пожара. Наблюдается большое скопление различных вещей на кухне, а так же книг, журналов на стеллажах и во всех комнатах квартиры. Стопки книг журналов располагаются так же на полу во всех комнатах квартиры и коридоре",  - отметил Андрей Родыгин.

Добавим, что при тушении пожарным пришлось потратить время на вскрытие двери. А вот проезду пожарной машины, вопреки утверждениям в соцсетях, препятствий не было. Вчера после происшествия в социальных сетях появилось видео, автор которого утверждал, что спасатели не могут подъехать к очагу возгорания из-за припаркованных автомобилей жильцов. 

"Каких-либо сообщений о затруднении проезда не поступало, но могли тянуть рукав. Ближайший пожарный гидрант расположен по адресу Ямашева, 58 на расстоянии 50 метров, находился в исправном состоянии, использовался пожарными для подачи воды в магистральную линию на тушение пожара", - прокомментировали в МЧС.

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комментарии

Горожанинм
0
24 октября 2019
14:31
Много читали . Но старость и не внимательность ПОБЕДИЛА !

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