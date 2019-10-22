Писательница Людмила Улицкая: Татарстан скоро может захотеть независимости

Людмила Улицкая в интервью украинскому изданию OBOZREVATEL высказала предположение, что Татарстан может в скором времени захотеть независимости.

"Думаю, что в следующий раз затрепещет Казань, татары чувствуют себя обиженными и этого можно ожидать. Совсем не хочу быть пророком и не хочу, чтобы проливалась кровь, но там зреют какие-то новые ситуации. В традиции советской и имперской власти – подавлять эти волнения", - заявила писательница.

Добавим, что Людмила Улицкая родом из Башкирии, она является первой женщиной-лауреатом премии "Русский Букер", автором двух десятков книг, среди них - "Казус Кукоцкого", "Зеленый шатер", повесть "Сонечка". По книгам Улицкой сняты 9 фильмов.