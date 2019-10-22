Жительница Алтая освящала казанским пенсионерам деньги, а потом воровала их

В начале октября в полицию Казани стали поступать заявления от жителей города. Они рассказывали, что неизвестная девушка обманом завладела их деньгами.

Так, 81-летний житель Московского района рассказал, что 8 октября к нему приходила молодая женщина и проводила обряд очищения. Она заявила пенсионеру, что ему необходимо снять порчу с денег и квартиры, а также провести освящение. Женщина прочитала молитву над деньгами и прошла со свечами по комнатам, затем попросила пенсионера помыть голову, в это время подозреваемая оставалась в комнате одна. Перед тем как уйти, «целительница» передала пенсионеру свечи и рекомендовала хранить их, как оберег. После ухода незнакомки мужчина обнаружил пропажу денежных средств и обратился в полицию: она украла 56 тысяч рублей.

В дальнейшем полицейские установили, что обстоятельства всех краж очень похожи: к одним девушка приходила домой, к другим подходила на улице. Всего таким образом она похитили 200 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов вышли на след предполагаемой мошенницы: девушку задержали в одном из сел Алтайского края.

Злоумышленница задержана, находится под арестом. Возбуждены уголовные дела.