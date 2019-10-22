«Зима может сдвинуться»: профессор КФУ рассказал о погоде в РТ в ноябре

Профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, какая погода ожидает жителей РТ в ноябре.

Октябрь в этом году оказался теплее обычного, осадков также выпало больше нормы. В последнюю декаду месяца температура воздуха будет держаться около 10-12 градусов тепла днем и 5-8 градусов выше ноля ночью.

По климатическим меркам, в конце октября - начале ноября ложится снег. Что касается предстоящего ноября, то, по прогнозам Гидрометцентра, температурные показатели будут в пределах нормы.

«Если октябрьская погода сохранится и теплые дни продлятся, то ноябрь будет теплым. Учитывая, что третий месяц осени – месяц с отрицательными температурами, устойчивый снежный покров должен лечь уже 19-21 ноября, по факту зима может сдвинуться», - отметил Юрий Переведенцев.