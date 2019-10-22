«Устал ухаживать»: в Казани скончалась старушка, которую избил собственный сын

На днях в одной из больниц города скончалась 82-летняя женщина, которая ранее была госпитализирована со следами побоев.

Как сообщают следователи, по подозрению в преступлении задержан 61-летний мужчина.

"Женщина в течение нескольких месяцев была прикована к постели и подозреваемый ухаживал за ней. Незадолго до трагедии в состоянии алкогольного опьянения он избил ее, после чего позвонил тете и попросил вызвать «скорую помощь». Причастность к совершению преступления задержанный признал частично, сообщив что избил мать, поскольку устал за ней ухаживать", - рассказали в СУ СКР Татарстана.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".