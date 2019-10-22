Как в кино: житель РТ взял брата «на слабо» и погиб

Просмотр фильма под алкоголь закончился для жителя РТ смертью.

Как сообщают в СУ СКР Татарстана, 19 октября 2019 года в Камских Полянах двоюродные братья распивали алкоголь и смотрели фильм. В какой-то момент 45-летний потерпевший заявил, что обвиняемый не сможет совершить убийство, которое незадолго до этого показали в кино. В ответ мужчина взял со стола нож и нанес брату 2 ранения в грудь и живот. После этого мужчины легли спать. Проснувшись, обвиняемый обнаружил, что брат мертв и вызвал на место сотрудников экстренных служб.

46-летний мужчина признал свою вину, он заключен под стражу, идет расследование.