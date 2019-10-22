Гость из космоса: Астрономы КФУ следят за летящим к Земле астероидом

Астрономы Казанского федерального университета наблюдают за сближающимся с Землей астероидом 162082 (1998 HL1). Сообщается, что потенциально опасный космический объект достигнет максимально близкой к Земле точки орбиты в пятницу 25 октября.

Скорее всего, он летит из пояса астероидов — области Солнечной системы, расположенной между орбитами Марса и Юпитера. Размер астероида может достигать километр в поперечнике.

«Хотя 162082 (1998 HL1) относится к семейству потенциально опасных астероидов, но 25-26 октября этого года он пройдет достаточно далеко, в 6 миллионах километров от Земли (более 16 расстояний от Земли до Луны), поэтому никакой опасности для землян в этот раз он представлять не будет. Другое дело, что при прохождении вблизи Земли и Луны из-за гравитационного притяжения больших тел со временем траектория астероидов может меняться. Это заставляет астрономов постоянно отслеживать траектории потенциально опасных астероидов. Таких астероидов несколько тысяч», - сообщил заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ Ильфан Бикмаев.

Астероид был открыл 18 апреля 1998 года в рамках совместного проекта ВВС США, NASA и Лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института.