Пешком было лень: В Татарстане мужчина угнал машину, чтобы доехать до дома

Полтора года лишения свободы условно получил 61-летний житель Апастовского района Татарстана за угон «Нивы», сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что 5 июля этого года пьяный мужчина в селе Куштово увидел припаркованный возле одного из частных домов автомобиль и решил позаимствовать его, чтобы доехать до дома в соседней деревне. Сообщается, что угонщик был пьян.

Двери автомобиля были открыты, а ключ находился в замке зажигания, так что угнать «Ниву» не составило труда.

Сообщается, что свою вину в суде мужчина полностью признал.