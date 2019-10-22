Иван Охлобыстин: «Чтобы остаться самим собой, нужен определённый порог»

25 октября в 19-00 на ТВ-3 стартует новое реалити-шоу «Охлобыстины». Звезда ситкома «Интерны», временно отстранённый от проведения служб священник и один из самых экстравагантных артистов нашего времени Иван Охлобыстин впервые приглашает зрителей за порог своего дома, чтобы показать всему миру, как живёт его необычное семейство, в которое, помимо самого Иван Иваныча, входят супруга, актриса Оксана Арбузова, когда-то исполнившая главную роль в фильме «Авария – дочь мента», и их шестеро детей в возрасте от 13 до 23 лет: Савва, Иоанна, Василий, Варвара, Евдокия и Анфиса.

Что вы сделали первым делом, когда узнали, что у вас на несколько недель пропишутся телевизионные камеры ТВ-3? За уборку взялись?

Оксана Арбузова: Мы конечно тут же убрали всю квартиру, но через два часа всё снова было в прежнем виде. И это наша обычная ситуация: дохлый номер тут что-то убирать… А больше всех у нас свинячит, конечно, папа…

Иван Охлобыстин: Папа не свинячит – папа привозит! И складирует. Но не всем потом успевает воспользоваться.

О.А.: Папа любит заклеивать всё скотчем. Когда у него хорошее настроение, мы только и слышим, как в разных углах дома трещит скотч. В старости, когда он окончательно сойдёт с ума, я подарю ему скотч и много бумаги!

И.О.: Скотч – это лучшее, что придумало человечество! Бесценная вещь. На самом деле мы первым делом сели все вместе за стол и провели беседу. И дети прекрасно поняли, что да, реалити – это новый жанр и эксперимент для нас, в котором многое хочется попробовать, но, чтобы остаться самим собой, нужен определённый порог.

Дети сразу согласились участвовать?

И.О.: Да, и это удивительно. Дети никогда не соглашались ни фотографироваться, ни сниматься где-то – до скандалов доходило! Я и в этот раз был уверен, что они сразу откажутся. И до сих пор не знаю, как это произошло. Я решил, что это точно судьба, стечение планет. Значит, надо попробовать. Я вообще люблю эксперименты. Когда мы с Романом Качановым делали «Даун Хаус», то знали, что это кино для коллекционной полки. И меня всё устраивало, хотя Романа, по-моему, нет – он хотел мгновенной славы. И с «Интернами» так же начиналось. Я ведь очень не люблю ситкомы. Когда меня туда позвали, я первым делом, помню, спросил: «А там за кадром хлопают и смеются»? Меня успокоили, что нет, не смеются. И я тогда по-другому взглянул на жанр.

Вообще мы с «Охлобыстиными» ничем и не рискуем. Если шоу не получится, люди просто переключат на другой канал. Но есть шанс, что они увидят в нём и что-то важное для себя.

Многие реалити-шоу строятся на ключевых конфликтах отношений, часто - искусственно срежисисрованных. Какие конфликты были ключевыми в вашем случае?

И.О.: Для нас такой подход был в принципе невозможен. Большая семья архитектурно похожа на воинское подразделение, в нём не может быть длительного застарелого конфликта. У нас, как у военных: война – свисток – все тут же собраны. Это и в шоу можно увидеть – как быстро мы собираемся и переезжаем в новые места. У нас может быть только внешний конфликт с миром: если сломалась машина, например. Но для наших отношений это ничто не значит. И если завтра наши дочери приволокут в дом труп, то мы их, конечно, поругаем, но дальше серьезно задумаемся, где его закопать. (смеётся)

О.А.:​ Вообще нас всегда спасает юмор! Любая ситуация у нас, какой бы напряжённой она ни была, всё равно заканчивается смехом.

Так почему вообще вы согласились на это реалити-шоу?

О.А.: Эта идея появилась три года назад и сразу же была отвергнута. Для нас участие в реалити-шоу – это какой-то «зашквар», простите за сленг. У меня все эти шоу всегда вызывали омерзение. Там все ругаются, обманывают и подставляют друг друга, строят заговоры за спиной, голосуют друг против друга. Но можно же и о другом говорить – например, о том, как сохранить семью, как найти компромисс, а не как разругаться.

Вот, например, мы сегодня в храме встретили Илью Глинникова (актёр сериала «Интерны» - прим.), и он рассказал, как ходил на Казбек в компании православных отцов-альпинистов. Когда до вершины оставалось всего полкилометра, у него вдруг страшно разболелась голова. Батюшки стали его отговаривать от восхождения, а он – ни в какую! Ему объясняют, что можно отёк мозга заработать и умереть, а он упёрся. И тогда один из батюшек говорит: «Что-то и я себя неважно чувствую, останусь здесь». Он хотел сделать это в ущерб себе, но во имя ближнего. И Илья в итоге тоже нашёл в себе силы подавить гордыню и спуститься вниз, а они пошли дальше. Вот такие вещи надо показывать! Почему бы не показать по телевизору истории людей, которые смогли пересилить себя?!

И.О.: Есть разные реалити. Вот «Семейка Осборнов», например, - жёсткая программа, но честная. Просто американцы такие люди, со своей спецификой. Внутри формата реалити есть ещё много неиспользованных ниш. Телевидение портит очень многое, и я как зритель не хочу разбираться в семейных проблемах не знакомых мне людей. Но внутри шоу есть прекрасная возможность показать людям и что-то хорошее. И, например, обрисовать культурный спектр: просто показав в кадре, кто что читает, ты, возможно, пробудишь интерес зрителя к этим книгам. При этом, в «Охлобыстиных» я ни в коем случае не претендую на то, чтобы быть образцом добронравия. Нет! Отец у нас с причудой, и мамаша ему не доверяет. Так что нам и самим интересно посмотреть, что получилось в итоге.