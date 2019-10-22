В РТ полицейский сдал экзамен на права вместо другого человека

За взятку полицейский в Татарстане сдал на права вместо другого гражданина.

Житель РТ захотел получить водительское удостоверение без фактической сдачи экзамена. Для этого он передал своему 32-летнему сыну 30 тысяч рублей. Последний отдал деньги двоим своим знакомым для последующей передачи должностным лицам ГИБДД. За услуги посредники оставили себе по 5 тысяч рублей, а оставшиеся 20 тысяч и документы передали работнику регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД по Мамадышскому району. Полученную сумму сотрудник полиции присвоил. В начале мая, воспользовавшись невнимательностью коллег, он сдал теоретический экзамен вместо взяткодателя.

По данным Прокуратуры РТ, отец и сын получили по три года лишения свободы условно, 32-летнему мужчине предстоит выплатить 150 тысяч штрафа в пользу государства, а в отношении полицейского ведется проверка.