Казанского прапорщика будут судить за кражу дизельного топлива

Старшего прапорщика Геннадия Денисова, служащего по контракту Казанского ВТККУ обвиняют в хищении с использованием служебного положения.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в июле 2019 года на пилораме, расположенной в селе Усады Лаишевского района, с использованием своего служебного положения похитил 780 литров летнего дизельного топлива. Стоимость одного литра составляет 44,52 рубля, таким образом, военнослужащий причинил государству ущерб на сумму 34 725,60 рублей.

В ходе предварительного следствия Денисов добровольно возместил весь ущерб. Представителем потерпевшего исковое требование не заявлялось. В целях обеспечения исполнения наказания (исполнения приговора) наложен арест на имущество Денисова на общую сумму 350 000 руб.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Казанский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу