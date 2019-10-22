Обнальщики из Казани похитили компаньона, но он их дважды перехитрил

В Чувашии двух мужчин из Казани, трех жителей Чебоксар и бывшего полицейского из Москвы будут судить за похищение компаньона, сообщает Следственный комитет по Чувашии. Мужчины занимались обналичиванием денег в Чувашии и Татарстане. Их 33-летний компаньон должен был обналичить 3,5 миллиона рублей, взять себе «комиссию», а остальные деньги передать сообщникам. Но средства мужчина обратил в пользу своей фирмы и перестал выходить на связь с «коллегами».

Мужчинам такой оборот дела явно не понравился, они решили стребовать свои деньги. 20 сентября они нашли компаньона, связали, похитили и вывезли в арендованный дом. Мужчины требовали от него уже семь миллионов рублей, сняли с его банковских карт все деньги – 240 тысяч и забрали автомобиль Hyundai Sonata.

Потерпевший предложил похитителям снять все средства со счетов его фирмы, оформив платежные документы в банке. Но, когда его привезли в офис, он специально забрал печать с реквизитами, которые не соответствовали требованиям банка. И деньги снять не удалось. Разъяренные мужчины продолжали требовать с него деньги, тогда он предложил откупиться от них автомобилем. Чтобы получить документы на машину, его отвезли домой. Мужчине удалось незаметно спрятаться и вызвать полицию.