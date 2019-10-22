Казань вошла в тройку самых красивых городов для осенних путешествий

Казань заняла третье место в топ-5 самых популярных городов России для осенних путешествий. В рейтинге, составленном Ассоциацией туроператоров России, также Санкт-Петербург, Москва, Золотое Кольцо и Калининград.

Осенью пик продаж традиционно приходится на ноябрьские праздники - россияне выбирают непродолжительные экскурсионные программы.

«За пределами ТОП-5 оказались такие популярные направления, как Великий Устюг, маршруты в рамках «Серебряного ожерелья», автобусные туры выходного дня из Москвы», - сообщили в Ассоциации туроператоров России.

А вы куда-нибудь собираетесь на ноябрьские?