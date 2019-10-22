Аделина Сотникова отдала 2 миллиона гадалке за приворот хоккеиста «Ак Барса»

23-летняя фигуристка Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке, чтобы вернуть отношения с хоккеистом «Ак Барса» Владимиром Ткачевым, пишет «Комсомольская правда». Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка обратилась к ясновидящей с другой целью – помочь вылечить сестру.

Девушка нашла гадалку в социальных сетях. Летом фигуристка встречалась с хоккеистом Владимиром Ткачевым, но вместе они были недолго, Сотникова надеялась вернуть возлюбленного. С 21 по 30 сентября мошенница выманила у Сотниковой 2 млн рублей по sms.

Аделина Сотникова — прославленная российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Она стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте.