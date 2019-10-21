Подростка, который пришел в казанскую школу с ножом, отправили к психиатру

Парню, который принес в одну из школ Казани оружие, назначено лечение у врача-психиатра. Это принудительная мера медицинского характера, на момент происшествия подросток находился в состоянии невменяемости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры РТ.

Напомним, что инцидент произошел в мае 2019 года. 17-летний парень пришел в школу с пистолетом и ножом, угрожая которыми, удерживал других подростков в классе. При этом ранее на молодого человека жалоб от педагогов не поступало.