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Фото Prokazan.ru

«С корнем выдернули двери»: пьяные казанцы испортили 10 пассажирских автобусов

Cегодня, 15:50 334 7 Автор: prokazan.ru

За полгода в Казани произошло 10 случаев порчи автобусов нетрезвыми пассажирами. Об этом рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков. 

В 9 происшествиях пьяные пассажиры нанесли материальный ущерб автотранспортным предприятиям: били стекла, вырывали с корнем двери, кидали в окна бутылку. Ущерб от хулиганских действий составил 130 тысяч рублей - и это только стоимость запчастей. Один из автобусов после нападения не смог выйти на линию и остался на ремонте, который компании-перевозчики чаще всего делают за свой счет.

Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ: "Факт вандализма – это новая непредвиденная строка в расходах. Автотранспортные предприятия и так находятся в трудном финансовом положение. Уважаемые пассажиры, давайте уважать себя и окружающих. Согласно Правил пользования наземным городским пассажирским транспортом Казани пассажирам запрещается находиться в салоне в состоянии опьянения, а тем более распивать алкогольные напитки."

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комментарии

Городовой
0
22 октября 2019
16:09
С ними цацкаться не надо-
Просто 3,14××× ить до упада!
Горожанин
0
22 октября 2019
16:16
Это только в рашке так
Горожанин
0
22 октября 2019
16:17
били стекла, кидали в окна бутылку - в чем разница? вырывали с корнем двери. Еще 3 автобуса выбросили в пропасть.
Горожанин
0
22 октября 2019
16:28
Проведите соревнования среди спортсменов, пусть попробуют вырвать с корнем двери автобуса. Если не получится, чтож, значит пить полезнее для здоровья.
Димас люблю пивас
0
22 октября 2019
16:29
А вот я ничего не порчу! А знаете почему?!? Потому что сеть магазинов разливных напитков "Пивоман" не только снабжает город качественным свежим пивом, но и всегда расположена в шаговой доступности от практически любого дома в черте города!
Горожанин
0
22 октября 2019
16:36
Они наверное на ходу вываливались вместе с дверью, а потом катились до дому, как на салазках. Это бобслеисты, как пить дать, они.
Русский обыватель
0
22 октября 2019
17:06
Это значит что двери такие непрочные. А ведь они, в теории, должны выдерживать если в них снаружи легковая машина въедет, или изнутри на ухабах пасажир в полтора центнера с размаха упадет в дверь всем весом.

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