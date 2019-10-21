«С корнем выдернули двери»: пьяные казанцы испортили 10 пассажирских автобусов

За полгода в Казани произошло 10 случаев порчи автобусов нетрезвыми пассажирами. Об этом рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

В 9 происшествиях пьяные пассажиры нанесли материальный ущерб автотранспортным предприятиям: били стекла, вырывали с корнем двери, кидали в окна бутылку. Ущерб от хулиганских действий составил 130 тысяч рублей - и это только стоимость запчастей. Один из автобусов после нападения не смог выйти на линию и остался на ремонте, который компании-перевозчики чаще всего делают за свой счет.

Сергей Темляков, председатель Ассоциации АТП РТ: "Факт вандализма – это новая непредвиденная строка в расходах. Автотранспортные предприятия и так находятся в трудном финансовом положение. Уважаемые пассажиры, давайте уважать себя и окружающих. Согласно Правил пользования наземным городским пассажирским транспортом Казани пассажирам запрещается находиться в салоне в состоянии опьянения, а тем более распивать алкогольные напитки."