«Сам себя не похвалишь». Казань вошла в пятерку самых хвастливых городов России

Казань заняла пятую строчку в рейтинге самых хвастливых городов России, составленном независимым агентством Zoom Market. Самыми хвастливыми городами страны признаны Сочи, Челябинск и Краснодар. На четвертом месте рейтинга Махачкала.

Всего в списке хвастунишек 25 городов, в Перми, Новосибирске и Омске – самые скромные жители.

Рейтинг составлен на основе опроса. Респондентам задавали четыре вопроса – часто ли они делятся своими успехами, приятно ли им рассказывать о своих достижениях, даже если они не досягаемы для собеседников. Любят ли они подчеркивать свои заслуги при общении. И могут ли назвать себя хвастливыми. Отмечается, что лишь 1% всех опрошенных признали себя хвастунишками.

«Хвастливость в первую очередь выражена тем, что многие люди не чувствуют себя достаточно уверенными, самодостаточными, способными на что-то без чужого одобрения и им нужно подтверждение своих успехов от других людей. Стоит отметить то, что многие успехи, которыми любят хвалиться мнимые. Как правило, хвастаются своим материальным положением, покупками, социальным статусом или знакомством с известными или влиятельными людьми», - отметил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Напомним, недавно Казань заняла третье место в рейтинге самых высокомерных городов России.

А вы часто хвастаетесь? Много ли у вас знакомых хвастунишек?