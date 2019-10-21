Эрекция за 97 тысяч: в Казани уролога осудили за мошенничество

63-летнего уролога из Казани осудили за мошенничество. Как рассказали в Прокуратуре РТ, он обманом продал пациенту специальный протез и солгал о стоимости услуг.

В апреле 2019 года пациент обратился к подсудимому за услугой фаллоэндопротезирования - восстановлением эректильной функции. Врач солгал мужчине, что услуга платная, и для операции нужен протез, которого нет в свободной продаже. В итоге уролог получил от пациента 97 тысяч рублей, при том, что протез имелся в отделении, а сама медицинская услуга оплачивается территориальной программой обязательного медицинского страхования.

Свою вину медик признал, ущерб пациенту возместил. Суд приговорил уролога к 2 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.