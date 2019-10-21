«Это произвол следствия»: казанская судья записала видеообращение к Путину

Казанская судья Марина Фирсова, которую обвиняют в мошенничестве, записала видеообращение к Президенту России. Оно опубликовано на YouTube, в обращении судья Ново-Савиновского районного суда настаивает на том, что ее дело было сфабриковано.

"Должностными лицами Следственного комитета Республики Татарстан в отношении меня сфабриковано уголовное дело, сфальсифицировано доказательство. Тогда как настоящие преступники ими укрываются" - завила Фирсова.

Уголовное дело против судьи возбудили в апреле 2018 года, ее подозревали в посредничестве взяточничеству. В сентябре его переквалифицировали на "мошенничество с использованием служебного положения". Дело возбудили на основании, как говорит Фирсова, ложных показаний адвоката Халиковой. Напомним, что эта же адвокат давала показания по делу еще одной экс-судьи Эльмиры Зиганшиной, которую недавно отправили в колонию на 4 года за покушение на посредничество во взяточничестве.

В своем видеообращении судья рассказывает собственную версию происходящего, приводит аргументы и просит Владимира Путина разобраться в деле, пресечь произвол республиканских следователей и не допустить незаконного привлечения автора к уголовной ответственности.