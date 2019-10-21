Татарстан вошел в десятку самых криминальных регионов России

Татарстан на 10-м месте в России по количеству преступлений, совершенных в августе 2019 года. Рейтинг криминальных регионов страны опубликован на сайте Генпрокуратуры РФ. За месяц в РТ произошло 33,5 тысячи преступлений.

На первом месте рейтинга Москва – здесь в августе произошло 93,8 тыс. преступлений. В десятке также Краснодарский край, Челябинская, Ростовская, Свердловская области. Соседний Башкортостан на 7-й строчке рейтинга с 37,2 тыс. преступлений.

Самыми безопасными регионами в августе стали Чукотский и Ненецкий округа – здесь в августе произошло 524 и 526 преступлений соответственно, в тройке самых некриминальных регионов также Ингушетия с показателем в 1,1 тыс. правонарушений.