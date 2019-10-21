«Чего греха таить – мы очень довольны». «Ак Барс» разгромил «Автомобилист»

В минувший понедельник в Екатеринбурге «Ак Барс» второй раз за сезон обыграл «Автомобилист». Встреча закончилась победой казанцев со счетом 6:1.

Таким образом у команды Дмитрия Квартального 14 побед из 18 матчей, 28 набранных очков и первое место на Востоке.

«Автомобилист» потерпел 9 поражений в последних 11 играх и опустился на 7 строчку в Восточной конференции. Игра с казанцами для «Автомобилста» стала пятой в серии поражений.

«Думаю, пару периодов мы играли на равных, забили быстрые голы. Третий период всё-таки нам очень удался, мы продолжали держать вот этот темп, он нам помог – думаю, третий период нам в зачёт. У нас тоже были кое-какие проблемы, но чего греха таить – мы очень довольны результатом», - отметил главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

В среду, 23 октября, казанцы встретятся в Магнитогорске с «Металлургом».