В Казани из-за пьяного водителя пострадал парень

Из-за мужчины, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, травмы получил 19-летний молодой человек.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, авария произошла ночью 20 октября напротив дома № 57 по ул. Адоратского.

52-летний водитель автомобиля Субару с признаками алкогольного опьянения, по предварительным данным, в нарушение правил дорожного движения выехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Фольксваген Поло под управлением 19-летнего водителя. После этого Субару отбросило на припаркованный автомобиль Шкода. В результате ДТП водитель автомобиля Фольксваген получил ушиб грудной клетки, уточнили в ведомстве.