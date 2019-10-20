Во вторник в домах четырех районов Казани отключат свет

В Казани продолжаются плановые работы на ЛЭП,в связи с чем завтра,22 октября, в домах некоторых районах города снова отключат электроэнергию. Как сообщили в мэрии, это следующие адреса:

С 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по ул.Татарстан, 16.

В Московском районе электричество отключат так же с 8.00 до 17.00 в следующих зданиях: ул.Гудованцева, 15, 17, 19, ул.Химиков, 1, 3, 5, 9, 11 (ДК «Юность»), 13, 13а (детсад №291), 15, 17.

С 8.00 до 18.00 без света останутся жители домов Приволжского района по адресам: ул.Гарифьянова, 38а, 38в, ул.Деревня Универсиады, 2-5, 12-20, пр.Победы, 19, а также жители домов поселка Отары по улицам 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Поперечно-Отарская, Приволжская, Придорожная.

В Советском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 18.00 в домах поселка Кульсеитово – в СНТ «Дубок», «Рассвет», «Светлый плес», «Родник» «Восход-1», а также поселка Станционные Дербышки по улицам 1-я Станционная, 2-я Станционная, 3-я Станционная, 4-я Станционная, 5-я Станционная.