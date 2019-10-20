Казанца, которого преследовала патрульная машина ГИБДД, лишили прав

Водителю, за которым гнались попавшие в аварию сотрудники ГИБДД, придется стать пешеходом: за отказ от медицинского освидетельствования его лишили прав на 18 месяцев, также мужчине выписан штраф на 30 тысяч рублей.

Всего в рамках административного расследования составлены 9 протоколов: за езду без номера, полиса ОСАГО и с тонировкой, за невыполнение требований полиции об остановке и оставление места ДТП, за проезд на красный свет, за отказ от освидетельствования, за неуплату административного штрафа и употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача. 21 октября решением мирового судьи Советского района молодой человек в соответствии с санкциями последней статьи был подвергнут аресту на срок 7 суток.

Напомним, что ДТП с участием патрульной машины произошло вчера. Полицейские гнались за нарушителем и врезались в Hyundai Solaris. Водитель патрульного автомобиля получил травмы.