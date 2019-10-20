Муки выбора: как казанские школьники определяются с профессией

Давайте посмотрим правде в глаза. В 17-18 лет решить, чем ты будешь заниматься всю жизнь – что-то из разряда фантастики (а это идеальный вариант, к которому стремятся). Для честности обсуждения обозначим: есть и те, кому высшее образование безразлично и те, кто чуть ли не с самого малолетства мечтает стать, допустим, врачом, и идет к своей цели.

Мы поговорим не о них. Мы поговорим о ситуации, когда школьник не осознает, в какую сторону двигаться. Именно такой я была в старших классах.

Я расскажу историю о том, как запутавшийся ребенок последовал совету мамы и не пожалел.

С самого детства я мечтала о работе журналиста. Мне нравилось писать и хотелось, чтобы именно это стало моим хлебом. Примерно до 10 класса я жила с уверенностью, что поступлю на журфак.

Но в 10 классе все изменилось. Мама настояла на том, чтобы я сдавала ЕГЭ по физике.

По физике!

Я долго упиралась и не могла ее понять, мол почему, если у ребенка есть предрасположенность и интерес к одной профессии, ему предлагают развиваться в абсолютно другом направлении.

Аргумент был исчерпывающий: «Журфак дает слишком поверхностное образование. Физик сможет стать отличным журналистом, а вот наоборот уже не получится. Нужно иметь запасной вариант, а физик то всегда найдет работу».

Она не хотела, чтобы дочь повторяла ошибки родителей. Творческие профессии прекрасны, но в условиях нынешнего рынка они не самые конкурентоспособные. А уж мои родители то точно в этом что-то да понимают. Они оба закончили казанское театральное училище и работали в Качаловском театре. Потом пути разошлись: мама переехала работать в Москву, а папа отучился на режиссера и сегодня играет в иммерсионном шоу «Анна Каренина» и театре «АКТ». И не хватит этого блога, чтоб рассказать, насколько тяжело зарабатывать на этом ремесле.

Склониться под напором авторитета и жизненного опыта родителей мне не давал юношеский максимализм и мечта. Весь 10-й класс и половину 11-го я металась от физики к литературе и обратно. Я чувствовала, что, хоть и физика вполне мне давалась, глаза от нее не горели. Целых полтора года я провела в состоянии неопределенности.

В таком же, абсолютно потерянном, состоянии находится абсолютное большинство старшеклассников. Я их видела, общалась с ними и я понимаю, о чем говорю. Конечно, проводятся работы по профориентации и ярмарки профессий, но, видимо, эти инструменты не работают в полной мере.

И тогда ход за родителями. Важно разговаривать с ребенком, рассуждать в формате диалога. Вариантов сделать это масса – составить список предпочтительных профессий, несколько подробных планов действий исходя из интересов ребенка и так далее. Начинайте ближе знакомить его с собственным выбором, он должен понимать, на что идет. И чем раньше поймет – тем лучше. Решение должно быть проверено временем.

Нужно отдать моей маме должное. Она умело находила баланс между давлением и поддержкой. В последние полгода я сдалась перед физикой и пошла к репетитору, чтобы подготовиться к ЕГЭ и поступила в Институт Физики. Без поддержки я бы не приняла такое решение при столь малом жизненном опыте. Я не пошла на поводу у романтичной мечты стать журналистом, а подошла к вопросу осознаннее. Стала бы я успешнее и счастливее, если бы пошла на журфак? Кто знает. Но сейчас я довольна своей судьбой. Техническое образование многое дало мне, и если бы была возможность решить все заново, я поступила бы ровно также.

Надеюсь, моя история послужит вам примером. Не всегда профильное образование - лучший способ достигнуть цели.

Родители, разговаривайте с детьми и помогайте им с самоопределением. Поддерживайте их. Перед ними стоит слишком много вопросов, ответы на которые жизненно важны.

«Нужно ли мне высшее образование?»

«Если да, то какое?»

«Как решить, чем я хочу заниматься?»

«Вдруг у меня не получится?»

Оставлять детей одних на этом перепутье неправильно. Обязательно направляйте, но пусть выбор ребенок делает самостоятельно.

Замглавы Росстата Константин Лайкам рассказывал «Российской газете», что в последней статистике 87% трудоспособного населения (в городе чуть больше, в селе меньше) имеют профессию, подтвержденную дипломом или другим документом. Вместе с тем почти 60% россиян работают не по специальности.

То есть почти 60% граждан когда-то давно, в свои 17-18 лет, сделали выбор таким образом, что диплом о высшем образовании пригодился им чуть больше, чем никак. А кто-то делает такой выбор прямо сейчас.

Расскажите, а вы работаете по специальности? Довольны ли вы своим выбором профессии?