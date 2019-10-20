«Забирай свои игрушки»: за что критикуют организаторов концерта Бузовой в Казани

Казанский блогер Люция Алеева обвинила администрацию ТЦ «Парк Хаус» в обмане. Девушка не смогла попасть в обещанную ей вип-ложу на вчерашнем концерте Ольги Бузовой. Она пришла на концерт ради племянницы, которая хотела исполнить мечту, но «все рухнуло благодаря ТРЦ Пак Хаус, их безответственности, неорганизованности, неуважению или чему там ещё».

«Да, к сожалению так бывает! Сотрудничаешь с кем-то, выполняешь все свои обязательства, а они тебя просто кидают! Сегодня так случилось у нас с Парк Хаусом. Они, как организаторы концерта Бузовой, должны были предоставить мне проход в Vip-партер. Но ОБМАНУЛИ, просто обвели вокруг пальца.Всё бы ничего, но я согласись на это сотрудничество только ради племяшки, которая безумно любит Бузову! Она так мечтала увидеть её вблизи, взять за руку, сделать фото…» - пишет Алеева на своей странице в «Инстаграм». «Я-то переживу, но за ребёнка обидно!» - заключает блогер.

Алеева посвятила торговому центру стихотворение:

«Так что @park_house_kazan

Ты мне больше не подружка

Ты мне больше не дружок!

Не играй в мои игрушки и не писий в мой горшок!»

Администрация торгового центра ответила Алеевой на претензии: «Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Для прессы и блогеров был организован отдельный вход. К сожалению, позже назначенного времени провести вас мы не могли, так как у нас были строгие правила организации безопасности на концерте. Мы надеемся, что ваш вечер прошёл замечательно, несмотря на неприятные обстоятельства». «К сожалению, в этой ситуации Вы никак не можете оказаться правыми, как ни крути», - ответила на это Алеева.

«Давайте вы 5 часов на морозе постоите»

Фанатка Ольги Бузовой Мария Мирова под ником @buz_love_mariia также высказала претензии к организатором концерта. «Организация ужасная! Концерт шикарный!»

«Мы пришли за 5 часов!!!!!!! Ждали куча очередей, мёрзли, еле стояли! Встали прямо около забора! И тут на зону перед нами заходит огромная толпа работников парк хауса! И они стояли прямо перед сценой! @park_house_kazan смысл делать такие мероприятия, если ваши сотрудники которые даже знать не знают нашу Олю, стоит перед ней!?? Я просто в шоке! Мне безумно обидно, безумно неприятно, что вы, @park_house_kazan так отнеситесь к своим покупателям! Давайте вы 5 часов на морозе постоите, а потом вас будут пихать во все стороны! А потом зайдут люди из за которых ничего не будет видно!!» - пишет девушка в соцсетях. Ответа от администрации ТЦ ей не поступило. (орфография и пунктуация авторов сохранены)

А вы были на концерте? Все ли вам понравилось?