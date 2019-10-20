Юрий Назаров: «Новосибирский климат для меня самый подходящий»

Уже скоро в эфире ТНТ стартует новый комедийный сериал «Полярный» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Это история про бывшего криминального авторитета девяностых Витю Мясника. Он обжился в современной Москве и занялся легальным бизнесом, но внезапно настигнувшее его прошлое заставляет Витю бежать за полярный круг — туда, где время как будто остановилось и до сих пор царят понятия лихого десятилетия. В городке Полярном Витя берет на себя роль Робина Гуда, помогает местным бороться с несправедливостью и встречает свою любовь.

Одну из ролей в сериале сыграл старейший советский и российский актер, народный артист России Юрий Назаров. Его герой — это житель города Полярного, который приютил москвича Витю Мясника в своей квартире. Юрий Владимирович рассказал подробнее о своей работе в сериале ТНТ, неприятном происшествии на съемках и родном Новосибирске.

Расскажите, пожалуйста, о вашем герое из сериала «Полярный»?

Он — нормальный мужик, хороший и отзывчивый. Плохо человеку, он обязательно поможет. В каждом он видит брата, не приемлет скаредность и лживость, ему всего дороже правда и справедливость.

Главный герой сериала — бывший бандит из 90-х?

Да, но тем не менее он человек.

В вашей фильмографии почти 300 фильмов. Невероятное количество! Скажите, где вы берете силы? Может быть есть какой-то секрет вашей творческой продуктивности?

Я где-то прочел, что 312. Невзирая на полный порядок с математикой в школе я всю эту бухгалтерию не виду, ну было и было. Чем я могу это объяснить? Ну во-первых, я не выезживался, не задавался, не предъявлял каких-то особенных требований. Начал с большой главной роли, потом стали появляться разные. Ну и что? А малюсенькая роль у Юрия Павловича Егорова в картине «За облаками — небо», где я сыграл бывшего летчика без ног. Так вот там всего один съемочный день был, а роль стала для меня одной из самых драгоценных. Я согласен с Константином Сергеевичем Станиславским, который завещал, что надо любить не себя в искусстве, а искусство в себе. Но он немного напутал, потому что имел в виду другое, надо было проще сказать и понятнее. Надо любить не себя, а дело, которым ты занимаешься. С делом у меня были взаимоотношения разные, даже бросал, но потом возвращался. Куда деваться, кроме этого больше ничего не умею, ни к чему не способен. Вот такой мой секрет, как мне кажется, кто-то другой, возможно, объяснит это по-своему. К делу я относился по совести. А еще помните такого Квинт Гораций Флакк, римский поэт, так он говорил, что прежде, чем начинаешь писать, научись порядочно мыслить.

Иван Охлобыстин рассказал, что во время съемок на Кольском полуострове вы разбили голову. Как именно это случилось?

Во время массовой сцены поскользнулся, упал и затылком ударился о ступеньку или уголок, холера ее знает. Разбил затылок, мне его побрили, зашили, забинтовали и все. Ну, подумаешь. А череп у меня крепкий я его проверял на прочность еще в молодости, тонной чугуна. Не знаю где та тонна, а я вот он. Упала на меня грейферная установка, но не под углом, а плашмя. Я с ней спорить не стал, лег спокойно. В итоге живой, череп цел.

Вы родом из Новосибирска, бываете ли в родном городе? Остались ли у вас там друзья, родственники?

Там у меня живет брат, друг, лауреат Ленинской премии, доктор химико-биологических наук Малыгин Эрнест Георгиевич, умер год с небольшим назад. Не дотянул до 82-х, а я 83-й уже тяну. Другой наш друг, писатель, Лихоносов Виктор Иванович сейчас в Краснодаре. Бываю иногда, все-таки Родина. Климат новосибирский для меня самый подходящий, еще молодости садился в поезд, четыре дня пути и за неделю восстанавливался. Поклон родному Новосибирску, моей родной 73-й школе Кировского района.

«Полярный», с 28 октября в 20:00 на ТНТ