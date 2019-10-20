В Альметьевске уволилась учительница, заклеившая рты первоклассникам

В Альметьевске учительница, на которую написали жалобы родители, уволилась по собственному желанию, об этом порталу ProKazan.ru сообщила начальник Управления образования города Ирина Павловская.

Напомним, родители заявляли, что учительница 25-й школы заклеила первоклашкам рот скотчем, якобы за разговоры во время урока. Один из родителей написал, что обратился в полицию по данному факту.

«Учителя отстранили от работы, она написала заявление об увольнении по собственному желанию. В 25-й школе она начала работать в начале этого года. Проведена проверка по регламенту, работает также прокуратура», - сообщила Ирина Павловская.