Житель Казани ограбил зоомагазин и сам пришел к полицейским

В воскресенье на улице Мусина молодой человек ограбил зоомагазин. Как рассказали в МВД РТ, он зашел за кормом для кошек. Взяв товар, парень хотел расплатиться за него, но на карте не оказалось денег. Тогда он достал нож и потребовал девушку-продавца отдать деньги из кассы. Забрав имеющуюся наличность - более 5 тысяч рублей - злоумышленник сбежал.

Сразу после этого продавец сообщила о происшествии в полицию и описала приметы парня. Позже к полицейскому на улице Мусина подошел гражданин, который сообщил, что видел разбойное нападение. Прохожего пригласили в отдел полиции, и уже там выяснили, что по приметам он похож на подозреваемого. Он не стал отрицать своей вины и сознался в совершенном, вернув зоомагазину часть денег.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".