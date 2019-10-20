Дефицит дворников в Казани покроют спецтехникой

Уборку снега во дворах сегодня обсудили в мэрии Казани. Как сообщают в ведомстве, на сегодняшний день в городе не хватает 500 дворников. В этих условиях людей заменяет техника. Всего для уборки дворовых территорий подготовлено 163 машины: в большинстве своем это тракторы с отвалами и щетками, а также минипогрузчики. В период сильных снегопадов будут нанимать дополнительную технику, говорят в городском руководстве.

Посыпать дворы в этом году планируют смесью песка и соли, но в большей степени реагентами: увеличение тарифа позволило закупить больше дорогостоящего вещества для обработки. Такой подход позволит уменьшить количество грязи в подъездах, подчеркнули в мэрии.

Также горожанам напомнили, что срок уборки снега составляет 6 часов после снегопада:

"Это самое главное – за шесть часов управляющие компании со службами должны вычищать снег. Если управляющие компании где-то будут не дорабатывать, ресурс «Открытая Казань» позволит нам в режиме реального времени контролировать и устранять замечания", - сообщил Ильсур Метшин.

Свои замечания по уборке снега во дворах и очистке крыш казанцы могут оставлять на сайте "Открытая Казань" или по телефону 063.