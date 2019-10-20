Банк «Открытие», Google, ВКонтакте и Яндекс обсудили цифровое будущее бизнеса

В Екатеринбурге состоялся деловой форум для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса», организованный банком «Открытие» при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области, Свердловского областной фонда поддержки предпринимательства и «ОПОРЫ РОССИИ». В форуме приняли участие более 1200 предпринимателей и руководителей компаний малого и среднего бизнеса.

17 октября в киноконцертном театре «Космос» прошел масштабный деловой форум «Цифровая эволюция бизнеса». Представители ведущих российских и мировых компаний IT-отрасли поделились практическими советами и рекомендациями по развитию бизнеса. На площадке форума встретились представители крупнейших интернет-компаний Google, ВКонтакте и Яндекс.

Ключевыми темами форума стали продвижение компаний в интернете и цифровая инфраструктура для бизнеса.

Также в ходе форума были обнародованы результаты второй волны исследования Индекса цифровизации малого и среднего бизнеса. Заместитель Президента-Председателя Правления Банка «Открытие» Надия Черкасова отметила, что несмотря на обозначенные барьеры на пути к цифровизации, 92% предпринимателей считают, что цифровизация дает премущества компании.

«Тот факт, что предприниматели видят плюсы в цифровизации бизнеса и признают ее преимущества является хорошей тенденцией. Действительно, цифровизация выступает катализатором активности предпринимателей в экономике и создает новые возможности и бизнес-модели. Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса демонстрирует, что предприниматели находятся в активной стадии заинтересованности в новых технологиях. Банк «Открытие» предоставляет клиентам малого и среднего бизнеса широкий спектр сервисов в дистанционных каналах и предлагает образовательную платформу Open Academy для прокачивания навыков продвижения и эффективности в эпоху цифровизации», – сказала Надия Черкасова.

Живой интерес участников форума вызвали яркие выступления основателей успешных компаний из разных сфер бизнеса. Они делились своим опытом, обозначали важнейшие точки роста и давали бесценные советы предпринимателям. В рамках сессии «Выходи в цифру, создавай свой бизнес» перед аудиторией выступили представители компаний Яндекс, Google и ВКонтакте.

Директор по стратегическим партнерствам Google Россия Ольга Суслова рассказала о построении экосистемы сервисов для малого и среднего бизнеса. Руководитель маркетинга продуктов Директа Яндекс Дарья Ишимова на примере Яндекс.Директ рассказала о рекламных сервисах и аналитике для бизнеса, а также о том, какие маркетинговые коммуникации должен использовать сегодня предприниматель, чтобы достучаться до своего клиента.

В ходе выступления PR-директор ВКонтакте Дмитрий Лушников подчеркнул, что будущее маркетинга за авторами и небольшими сообществами, которые работают на свою небольшую, но вовлеченную аудиторию.

Участники форума отметили, что цифровизация для бизнеса — вопрос выживания и развития на современном рынке в условиях жесткой конкуренции. Это не только внедрение новых технологий и автоматизация бизнеса. Цифровизация — это длительный процесс, который затрагивает все стороны жизни компании от изменения бизнес-модели до кадровой политики.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).