Прохожие разбегались в ужасе: в Казани КАМАЗ протаранил легковушку. Видео

В Казани грузовик протаранил легковушку, от удара машину отбросило на тротуар. Авария произошла сегодня утром на Ноксинском спуске в районе дома № 39. Видеозаписи происшествия уже появились в сети.

На кадрах видно, как по тротуару неспешно идет мужчина, еще один в это время пересекает дорогу по пешеходному переходу. Около проезжей части припаркован ВАЗ. В это время на дороге появляется КАМАЗ, который, не снижая скорости, вылетает на "зебру", а затем поворачивает в сторону газона, где сносит легковой автомобиль, припаркованный у края проезжей части. При виде несущегося грузовика пешеходы бросаются врассыпную.

В ГИБДД Казани рассказали подробности происшествия. По предварительным данным, водитель грузовика поздно заметил пешехода на дороге, не справился с управлением, из-за чего врезался в ВАЗ и вынес его на тротуар. Пострадавших в результате ДТП нет.