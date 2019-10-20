После аварии с патрульной машиной полицейские Казани устроили рейд на дорогах

Вчера вечером сотрудники ГИБДД Казани вышли в рейд. Они останавливали машины без номерных знаков и с тонированными стеклами, а также выявляли нарушение правил дорожного движения. Как сообщают очевидцы, автомобилистам под бдительным присмотром полиции пришлось сдирать тонировочную пленку с окон машин. На нарушителей были составлены протоколы.

Напомним, что вчера утром на перекрестке Гвадрейской и Патриса Лумумбы в погоне за тонированной машиной без номеров в серьезное ДТП попал патрульный автомобиль Госавтоинспекции. Был объявлен план перехват, нарушителя задержали в тот же день. Сотрудник ГИБДД попал в больницу с травмами головы.