Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

12:04, сегодня
Прохожие разбегались в ужасе: в Казани КАМАЗ протаранил легковушку. Видео
11:25, сегодня
Банк «Открытие», Google, ВКонтакте и Яндекс обсудили цифровое будущее бизнеса
10:51, сегодня
После аварии с патрульной машиной полицейские Казани устроили рейд на дорогах
10:09, сегодня
Смерть на рабочем месте: в Казани снизилось число погибших на производстве
09:58, сегодня
Соцсети: В Альметьевске учительница заклеила скотчем рты первоклашкам
08:37, сегодня
«Этот мир испорчен напрочь». В РТ подросток убил щенка по приказу матери
08:22, сегодня
В Челнах водитель BMW без прав въехал в автобус
07:50, сегодня
«Права качать не надо»: В РТ девушка-ветеринар отказалась помочь умирающему псу
07:37, сегодня
Ольга Бузова: «Везу из Казани чак-чак и потрясающий заряд от моих людей»
07:05, сегодня
В Челнах искали пропавшего мальчика-аутиста
17:34, 20.10.2019
Шесть братьев и три сестры: десятый ребенок родился у пары из Тукаевского района
17:15, 20.10.2019
Синоптики обещают жителям РТ сильный ветер и туман
16:01, 20.10.2019
Тест: получите ли вы «пятерку» по химии? Проверьте свои знания
15:38, 20.10.2019
Автобус с людьми, ехавший из Уфы в Казань, слетел в кювет. Виноваты кабаны
15:07, 20.10.2019
В Челнах прошла серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных
14:38, 20.10.2019
В Казани задержали водителя, за которым гнался пострадавший экипаж ГИБДД
13:57, 20.10.2019
Житель Казани получил по голове, за героя фильма «Брат»
13:48, 20.10.2019
Банк «Открытие» представил Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса
13:30, 20.10.2019
Ольга Бузова пообещала казанцам «офигенный» концерт на парковке
13:02, 20.10.2019
Казанский футболист, травмированный на матче со «Спартаком», пришел в сознание
12:05, 20.10.2019
В Пенсионном фонде РФ рассказали, как уйти на пенсию раньше срока
11:34, 20.10.2019
Детский омбудсмен РТ будет разбираться в скандале с челнинской школой
10:41, 20.10.2019
Машина перевернута, все в крови: в аварию в Казани попал экипаж ГИБДД
10:21, 20.10.2019
«Едем мимо, а он лежит на асфальте»: на проспекте Победы сбили пешехода
09:41, 20.10.2019
«Не повезло кабанам»: в Лаишевском районе водитель сбил сразу 15 животных
09:00, 20.10.2019
Мортал Комбат по-татарски: в Казани на видео попала драка на проезжей части
20:20, 19.10.2019
В России граждан предложили выгонять из дома за избиение родственников
19:15, 19.10.2019
«Ак Барс» проиграл в «Зеленом дерби», капитаны команд подрались на льду. Видео
18:43, 19.10.2019
Казанский футболист оказался в реанимации после матча со «Спартаком»
18:22, 19.10.2019
Челнинскому стадиону «КАМАЗ» вернули лицензию
18:10, 19.10.2019
Школьный скандал в Челнах попал на федеральный телеканал
16:11, 19.10.2019
В Казани пьяная девушка набросилась с ножом на отца
14:47, 19.10.2019
Тест: помните ли вы, как выглядели кумиры детства? Узнайте их всех
14:18, 19.10.2019
В Казани спорят за парковки: слепой мужчина против Лексуса на тротуаре
11:38, 19.10.2019
Потеряна связь города и реки: горожан призывают участвовать в развитии Казанки
10:46, 19.10.2019
За гибель рабочих челнинский бизнесмен отправится в колонию
10:33, 19.10.2019
Зеленодолец украл 5 миллионов и отделался условным сроком
08:47, 19.10.2019
Нашли кассиршу, которая 10 лет назад ограбила казанский банк. Ее считали мертвой
08:20, 19.10.2019
«Вся дорога в венках»: на роковой трассе в Татарстане машины разносит на куски
22:14, 18.10.2019
Обманутых дольщиков будет защищать Правительство РТ
21:24, 18.10.2019
Он не ориентируется в пространстве: в Казани мужчина ушел из дома и не вернулся
20:17, 18.10.2019
Экс-судья отправится в колонию. В Казани огласили приговор по делу о взятках
17:45, 18.10.2019
В Казани экстренно сел самолет: у годовалой малышки остановилось дыхание
17:29, 18.10.2019
ProKazan.ru рекомендует
16:39, 18.10.2019
Действительно сложный тест на общие знания: проходят только 15% людей
16:25, 18.10.2019
Машину разорвало пополам: на трассе в РТ произошла страшная авария. Видео
16:20, 18.10.2019
ВТБ развивает сотрудничество с правительством Республики Татарстан
15:55, 18.10.2019
Решил похулиганить: В Челнах мужчина едва до смерти не забил прохожего тростью
15:25, 18.10.2019
В РТ парень за один день дважды хотел угнать чужие машины. Провалил обе попытки
15:11, 18.10.2019
«За базар ответит»: челнинку оштрафовали за комментарий в Instagram
14:30, 18.10.2019
Вы в базе: в РТ вместо СНИЛС начали выдавать бумажные уведомления
14:00, 18.10.2019
«Билайн ТВ» запускает новые видеосервисы для своих пользователей
13:34, 18.10.2019
В Казани ищут водителя, который сбил женщину
13:26, 18.10.2019
В Татарстане задержали шпионский груз из Китая
12:59, 18.10.2019
Власти Казани намерены ликвидировать пробку на Мамадышском тракте
12:21, 18.10.2019
В Казани из-под крана пойдет вода зеленого цвета
12:10, 18.10.2019
Сначала снег, потом тепло: синоптики РТ рассказали о погоде на выходные
11:22, 18.10.2019
Кроссовки, ГАЗель, холодильник: что казанцы хотят купить через интернет
10:58, 18.10.2019
«Ищу парня, мне 16». В Челнах мужчины-любовники вели гей-паблики
10:51, 18.10.2019
В центре Казани задержали парня с пистолетом и наркотиками
10:32, 18.10.2019
У «Ак Барса» появилась новая форма для «Зеленого дерби». На ней цитата Тукая
10:26, 18.10.2019
ВТБ запустил вклад «Инвестиционный»
09:50, 18.10.2019
Квартиры в рассрочку по канонам Шариата
09:26, 18.10.2019
Отлетел от удара. В РТ вынесли приговор водителю, насмерть сбившему школьника
08:46, 18.10.2019
«Пришел выяснять отношения». В детском саду в Челнах задержали мужчину
08:00, 18.10.2019
Банк «Открытие» предлагает новые памятные монеты из серебра
06:46, 18.10.2019
«Татарам не стоит обижаться». Петиция против Мединского собрала уже 1100 голосов
06:38, 18.10.2019
«Нам сегодня немного повезло». «Ак Барс» вырвал победу у «Йокерита» в овертайме
06:11, 18.10.2019
Мать-убийцу из Челнов выписали из больницы
20:50, 17.10.2019
Казанцы пожаловались в прокуратуру на соседей, которые «захватили» парковку
20:22, 17.10.2019
В Казани мигранты ограбили бармена и жителя Колумбии
15:56, 17.10.2019
В Татарстане из-за взрыва погиб мужчина
14:44, 17.10.2019
«Схлопотал две пули ради потехи». В Челнах расстреляли бездомного пса
14:04, 17.10.2019
Избран новый глава Исполкома Зеленодольского района
09:57, 17.10.2019
Местные жители напуганы: в Татарстане «вспенилась» река
09:15, 17.10.2019
Беглянка со стажем: в Татарстане нашли пропавшую 16-летнюю девочку
08:17, 17.10.2019
В Нижнекамске в глубокой траншее за зданием театра нашли труп
21:47, 16.10.2019
МЧС Татарстана предупреждает об ухудшении дорожных условий
20:34, 16.10.2019
В историческом районе Зеленодольска снова горел дом
15:53, 16.10.2019
В Нижнекамске пропала 16-летняя девочка. В сентябре она уже убегала из дома
11:04, 16.10.2019
Потеряла ориентацию на местности. В Татарстане нашли заплутавшую в полях женщину
09:08, 16.10.2019
«Где-то гулял». В Нижнекамске нашли пропавшего школьника
08:58, 16.10.2019
Не рассчитала... В Челнах автоледи на иномарке столкнулась с «четырнадцатой»
08:27, 16.10.2019
На остановке в Челнах мужчина приставил пистолет к виску прохожей
18:28, 15.10.2019
В Зеленодольском районе столкнулись два КАМАЗа и фура
14:09, 15.10.2019
«Впервые пропал так надолго». В Нижнекамске ищут 12-летнего школьника
15:14, 14.10.2019
В Зеленодольском районе поймали преступников, находившихся в федеральном розыске
14:39, 12.10.2019
Зеленодольца, укравшего фанеру с фонтана, наказали
18:12, 11.10.2019
Житель Зеленодольска расплатился чужой картой в магазине. А зря
13:49, 11.10.2019
Вдовам афганцев в Зеленодольске выплатят по 5 тысяч рублей
16:17, 10.10.2019
В Зеленодольске строят каждый третий военный корабль России
11:44, 10.10.2019
Татарстанец пожаловался в МЧС на бобров
19:31, 05.10.2019
Минниханов клипом под песню поздравил Кадырова с днем рождения
17:11, 05.10.2019
В Татарстане от укусов клещей пострадали 11 тысяч человек
14:37, 05.10.2019
Итоги фотоконкурса «Осень 2019»
14:48, 01.10.2019
В РТ задержали перекупщика авто. Его подозревают в мошенничестве на 16 млн руб
16:19, 24.09.2019
Больницы РТ получили более 70 машин скорой помощи
15:21, 24.09.2019
На участие в Олимпиаде-2020 в состав сборной РФ вошли спортсмены и из Татарстана
17:10, 23.09.2019
Жительница Зеленодольска, которая критиковала Путина, получила 1 млн рублей
16:09, 23.09.2019
В Татарстане 16-летнего велосипедиста сбил поезд
15:36, 22.09.2019
В России хотят ввести индекс самогона

После аварии с патрульной машиной полицейские Казани устроили рейд на дорогах

Cегодня, 10:51 561 3 Автор: prokazan.ru

Вчера вечером сотрудники ГИБДД Казани вышли в рейд. Они останавливали машины без номерных знаков и с тонированными стеклами, а также выявляли нарушение правил дорожного движения. Как сообщают очевидцы, автомобилистам под бдительным присмотром полиции пришлось сдирать тонировочную пленку с окон машин. На нарушителей были составлены протоколы. 

Напомним, что вчера утром на перекрестке Гвадрейской и Патриса Лумумбы в погоне за тонированной машиной без номеров в серьезное ДТП попал патрульный автомобиль Госавтоинспекции. Был объявлен план перехват, нарушителя задержали в тот же день. Сотрудник ГИБДД попал в больницу с травмами головы.

читайте также:

Прохожие разбегались в ужасе: в Казани КАМАЗ протаранил легковушку. Видео
За один час на дорогах Челнов сбили трех человек
Автобус с людьми, ехавший из Уфы в Казань, слетел в кювет. Виноваты кабаны
За один час на дорогах Челнов сбили трех человек
В Казани задержали водителя, за которым гнался пострадавший экипаж ГИБДД
Машина перевернута, все в крови: в аварию в Казани попал экипаж ГИБДД
«Едем мимо, а он лежит на асфальте»: на проспекте Победы сбили пешехода
«Не повезло кабанам»: в Лаишевском районе водитель сбил сразу 15 животных
Мортал Комбат по-татарски: в Казани на видео попала драка на проезжей части
В Казани спорят за парковки: слепой мужчина против Лексуса на тротуаре
«Вся дорога в венках»: на роковой трассе в Татарстане машины разносит на куски
Машину разорвало пополам: на трассе в РТ произошла страшная авария. Видео
В Казани ищут водителя, который сбил женщину
Власти Казани намерены ликвидировать пробку на Мамадышском тракте
Вылетела на газон: в аварии на улице Химиков пострадала девушка
В Казани столкнулись две иномарки. Пострадал пятилетний малыш
Выжил чудом. В Казани Toyota влетела в бетономешалку и отлетела в грузовик
Казань встала в семибалльных пробках. На дорогах аварии
«Водитель на ногах не стоял»: казанцы «сдали» пьяного автомобилиста ГИБДД
Казанские тротуары зимой будет чистить новая техника
В ГИБДД Казани рассказали подробности аварии с машиной Яндекс.Драйв
Уснул за рулем: в серьезном ДТП в Чувашии пострадали трое жителей РТ
Показать больше...

комментарии

Горожанин
2
21 октября 2019
11:09
Надо постоянно этих ссыкунов, прячушихся за глухой тонировкой, штрафовать, и не на пять сотен, а на пять штук, всякие [***] очень быстро отсеются, а вообще надо просто стекла бить прикладами, навести уже порядок на дорогах
Горожанин
0
21 октября 2019
11:33
А почему каждый день не могут работать?
Димас люблю пивас
0
21 октября 2019
11:41
Жахнуть опущенных и тонированных
Горожанин
0
21 октября 2019
12:12
Потому что тогда придется на дороге постоянно в открытую стоять, а не прятаться по кустам и караулить камеры
В ответ на комментарий пользователя
А почему каждый день не могут работать?
Развернуть

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

08:25, сегодня
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
10:00, 15.10.2019
От кино до одежды: 8 причин посетить «Сити-Центр»
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019
«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги
11:12, 17.10.2019
В 2020 году россиянам повысят пенсии на тысячу рублей
23:10, 16.10.2019
В России назвали самые скучные профессии: в их числе охранник и бухгалтер
16:21, 16.10.2019
Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда
15:58, 16.10.2019
В Башкирии таджик 2 года насиловал 15-летнюю школьницу
12:27, 16.10.2019
Продолжительность жизни в России выросла. Путин говорит, что это из-за алкоголя
12:01, 16.10.2019
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов
16:54, 15.10.2019
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Есть пострадавшие
16:28, 15.10.2019
В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%
16:00, 15.10.2019
Жить станет легче: в России появиться единая платежка по ЖКУ
17:00, 14.10.2019
Мама Лизы Киселевой, убитой в Саратове, выступила с заявлением
16:52, 14.10.2019
Жители Красноярска негодуют: сын адвоката находится на свободе за избиение
16:14, 14.10.2019
В каждом доме есть ядовитые продукты. Роспотребнадзор рассказал какие именно
15:35, 14.10.2019
«Он был ходок по мужикам»: грабитель геев подал в суд на «Битву экстрасенсов»
15:07, 14.10.2019
«Это грабёж какой-то»: опять повышают цены на электричество в Челнах
14:24, 14.10.2019
«Кровь за кровь»: отец саратовского детоубийцы о сыне и своем отношении к нему
10:16, 14.10.2019
Работать в выходные и праздники можно, но только за двойную оплату
14:50, 12.10.2019
В Саратове требуют вернуть смертную казнь: похожее дело было в Челнах
00:25, 12.10.2019
Легальные гонки по городу: автолюбительница отсудила 93 штрафа у ГИБДД
15:53, 11.10.2019
Солдата требуют оплатить 25 млн руб за поломку пушки
15:43, 11.10.2019
Ушел из жизни первый человек в открытом космосе - Алексей Леонов
14:49, 11.10.2019
Лишение свободы до 3 лет: предложили законопроект о травле в интернете
11:42, 11.10.2019
Банк России предупреждает: мошенники нашли новый способ хищений денег с карт
11:27, 11.10.2019
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
11:21, 11.10.2019
«Отдайте его нам на растерзание»: митинг на месте обнаружения тела ребенка
11:04, 11.10.2019
Минтруд хочет прекратить выплаты по уходу за ребенком до полутора лет
10:42, 11.10.2019
Названы регионы-лидеры по алкогольной зависимости. Татарстан в топе
11:09, 10.10.2019
В России предложили штрафовать родителей курящих подростков
10:18, 10.10.2019
Законопроект от РГО позволит газовым авто ездить по платным трассам бесплатно
14:42, 09.10.2019
В Ижевске посетители зоопарка до смерти закормили олененка
17:02, 08.10.2019
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
10:18, 08.10.2019
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
10:11, 07.10.2019
Звезда сериала «Счастливы вместе» Бочкарева сбежала из дома из-за скандала
09:47, 07.10.2019
СМИ: директор Заворотнюк опроверг слухи о ее смерти
15:44, 05.10.2019
В Подмосковье нашли изуродованное тело 17-летней студентки
12:51, 05.10.2019
Экс-депутата Якутии задрал на охоте медведь
16:42, 04.10.2019
В России между сотрудниками ФСИН произошла перестрелка
10:29, 04.10.2019
В РФ 15-летний школьник кирпичом убил подругу. Она назвала его отца наркоманом
10:03, 04.10.2019
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
13:15, 03.10.2019
В России мужчина пожаловался на зубную боль стоматологу, а потом убил его
10:35, 03.10.2019
Анастасия Заворотнюк после лечения может появиться на ТВ
16:44, 02.10.2019
В РФ родители пригласили друзей семьи, чтобы вместе изнасиловать своего ребенка
15:18, 02.10.2019
В соседней республике охотник подстрелил священника, приняв его за медведя
14:39, 02.10.2019
В России полицейских заподозрили в убийстве мужчины на кладбище
11:29, 02.10.2019
В России пассажир насмерть забил кондуктора арматурой
09:18, 02.10.2019
СМИ: в Подмосковье покончил с собой заместитель главы МЧС России
17:03, 01.10.2019
В России уволенным чиновникам выплатят почти 5 млрд рублей
13:57, 01.10.2019
В Москве скончался сотрудник Следкома, на которого напали с ножом
09:38, 01.10.2019
В России санитарка набрала ванну кипятка ребенку. Девочка погибла
17:11, 30.09.2019
В России женщина позволила знакомому за деньги насиловать своих дочерей
10:19, 29.09.2019
СМИ: медсестра продает фотки из больницы больной раком Анастасии Заворотнюк
16:32, 27.09.2019
В Башкирии коммунальщики косили траву под снегом: это попало на видео
14:01, 27.09.2019
В Санкт-Петербурге бригада скрой помощи избила пациентку и плеснула в лицо кофе