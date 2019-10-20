«Этот мир испорчен напрочь». В РТ подросток убил щенка по приказу матери

В Алькеевском районе Татарстана возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, до смерти избившего щенка. Сообщается, что пес украл цыплёнка, за это мать мальчика приказала ему убить животное. Парень подвесил собаку на забор и бил палкой, пока щенок не скончался. За жестоким убийством наблюдали четверо детей в возрасте от 6 до 11 лет, сообщает «Татарстан 24».

Зооволонтер Александра Павлова обратилась на «горячую линию» по защите животных с просьбой наказать парня.

Пользователи соцсетей не скупятся на проклятия в адрес жестокого семейства. «Как же так можно? Это не люди!» «Этот мир испорчен напрочь. Срочно нужен метеорит дабы эта планета не существовала».