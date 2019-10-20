Ольга Бузова: «Везу из Казани чак-чак и потрясающий заряд от моих людей»

Вчерашний концерт Ольги Бузовой под открытым небом на паркинге торгового центра «Парк Хаус» собрал более семи тысяч человек, сообщила певица в своем аккаунте в Instagram. «Это только по данным организаторов, возможно, больше», - говорит артистка.

«Сегодня был потрясающий концерт, просто на одном дыхании. Весь город, почти восемь тысяч человек. Самый настоящий кайф, я вас люблю. Спасибо за вашу любовь. Сегодня шел дождь, а вы все были со мной».

После концерта певица проехалась по городу, восхитившись его красотой: «Какой красивый Казанский кремль. Мы едем после концерта, такая красота у нас. Казань она прекрасна».

Рано утром певица уже улетела в Москву: «Хоть в этот раз я по Казани не погуляла, я везу с собой чак-чак и просто потрясающий заряд от моих людей».