Автобус с людьми, ехавший из Уфы в Казань, слетел в кювет. Виноваты кабаны

Сегодня утром на трассе М-7 произошла авария с участием пассажирского автобуса, который ехал из Уфы в столицу РТ. Как сообщает UFA1.RU, ДТП случилось в районе города Дюртюли, по предварительным данным, пострадали три человека. Есть ли среди них казанцы, не уточняется.

В темноте на дорогу вышла стая диких кабанов, водитель совершил маневр, пытаясь уйти от столкновения, и слетел с дороги.

Вчера кабаны стали участниками еще одной аварии: в Лаишевском районе животные вышли на дорогу и их сбил проезжающий мимо водитель. Погибли 15 особей.